 Смалійчук: Я готовий рік працювати президентом УПЛ безкоштовно | Футбол | Champion.com.ua
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Смалійчук: Я готовий рік працювати президентом УПЛ безкоштовно

Сьогодні 22:55 517 0
Менеджер - про свої плани у керма УПЛ
Смалійчук: Я готовий рік працювати президентом УПЛ безкоштовно
#Смалійчук, #УПЛ

Джерело - Великий футбол.

Кандидат на посаду президента УПЛ Олег Смалійчук готовий рік працювати безкоштовно.

Про це заявив сам менеджер.

"У нас історично склалося так, що спочатку клуби вибирають президента, щоб він керував футболом, але в результаті починають керувати самим президентом. Президент УПЛ перетворюється в політичну фігуру, яка протирає штани і отримує зарплату.

Я готовий рік працювати безкоштовно. Ні у кого з вас, власники і президенти клубів, я не попрошу ні копійки. Але натомість дайте мені право висловити свою позицію при зустрічі з вами. Непопулярну позицію, яка вам, напевно, не сподобається.

Питання "Жити або не жити" стоїть дуже гостро. Не факт, що ми вже на дні, але дуже до нього близькі. Може так статися, що вже не буде що рятувати. Моя позиція проста: час політичних договірних і схематозов має відійти в минуле. Футбол в нашій країні повинен стати як релігія, а не іграшка в руках олігархів.

Я 20 років живу в Європі, мені вже соромно представлятися менеджером з України. Я навіть не кажу про якість або зображенні наших клубів. 8 з 10 вихованців наших академій не витримують конкуренцію і критику в Європі. У підсумку повертаються в Україну, в теплу ванну.

Тому ми зараз стоїмо на грані того, щоб приймати вольові рішення. Я ніхто, щоб примирити конфліктуючі сторони. Якщо ви самі не помиріться і не зрозумієте, що ми вже догралися до того, що футболу в цій країні взагалі може не стати, тоді вам не потрібен ні президент, ні УПЛ.

Я прочитав статут цієї організації. За допомогою політичних договірних вона перетворилася в фейковий. Це - козел відпущення, а не організація. Або ми будемо мати сильну прем'єр-лігу з сильним президентом, або ні я цікавий вам, ні ви цікаві мені", - сказав  Смалійчук.

Раніше, Поворознюк запропонував незвичний варіант визначення володарів путівок в УПЛ.

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