Півзахисник Барселони Іван Ракитич радий словам колишнього головного тренера Динамо Олега Блохіна, який згадав можливий трансфер хорвата в український клуб.

Про це заявив сам хорват.

"Мені дуже приємно, що за мною спостерігали такі великі команди, як Динамо.

Але я думаю, що моє справжнє місце у Барселоні. Мені ще є що зробити тут", - сказав Ракитич.