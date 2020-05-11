Джерело - Великий футбол.
Півзахисник Барселони Іван Ракитич радий словам колишнього головного тренера Динамо Олега Блохіна, який згадав можливий трансфер хорвата в український клуб.
Про це заявив сам хорват.
"Мені дуже приємно, що за мною спостерігали такі великі команди, як Динамо.
Але я думаю, що моє справжнє місце у Барселоні. Мені ще є що зробити тут", - сказав Ракитич.
Раніше, Бетао поділився думкою про поточну ситуацію в Динамо.
Нагадаємо, Бетао готовий був би прийняти українське громадянство.