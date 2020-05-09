Мораес та Марлос - це хороше підсилення для збірної України.

Таку думку висловив колишній гравець Динамо Бетао.

"Мораес хороший футболіст, як і Марлос. Я підтримую рішення Шевченко, бажаю їм обом удачі в збірній України. Думаю, що для української збірної це підсилення. А що стосується мене, то якби мені запропонували прийняти українське громадянство, коли я грав в Динамо, то я б, звичайно, погодився", - сказав Бетао.