У час, коли у київському Динамо грали Діакате, Юссуф, Вукоєвич, Ель Каддурі, футболісти були собаками на полі і боролися за ім'я клубу.

Про це заявив колишній захисник киян Бетао.

"Стежу за новинами і трансферами в Instagram. Думаю, зараз у Динамо важкий момент. Я давно не бачив такої ситуації з результатами киян, як зараз. Вважаю, що наша команда, яка грала в 2008-2010 роках, була дуже гарною - і за підбором футболістів, і за результатами. Зараз же я бачу незрозумілі для себе результати. Динамо може втратити очки з маленькими клубами, як в останньому перед перервою матчі з Десною.

Вибачте, я ніколи раніше не чув про таку команду. Як Динамо може зіграти з нею 1:1?

Не можу судити, хороший склад у Динамо зараз чи ні, тому що через велику різницю в часі не виходить дивитися матчі. Але можу сказати, що футболісти повинні грати серцем. Потрібно грати до кінця, до останнього моменту, до останньої краплі крові. У мій час, коли грали Діакате, Юссуф, Вукоєвич, Ель Каддурі, ми були собаками на полі, боролися за ім'я клубу. Ось це - Динамо Київ", - вважає Бетао.