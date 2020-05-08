Шаран: Матчі першої шістки у Києві - порушення спортивного принципу

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран категорично проти проведення матчів, що залишилися у першій шістці УПЛ, в Києві.

Про це заявив сам фахівець.

"Розмовляли з директором клубу і президентом. Прийшли до висновку, що це було б неправильно, в такому випадку порушиться спортивний принцип. Команда не повинна весь час перебувати і грати в іншому місті.

Ми категорично проти цієї пропозиції. Зрозуміло, що іншим командам це вигідно. До того ж, в Києві виявлено більше випадків коронавірусу, це теж потрібно враховувати. Готелі, тренування, відновлення - це все як в тумані.

Ми розмовляли з Зорею, вони поділяють цю думку", - сказав Шаран.