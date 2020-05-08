У Зорі пропонують дограти чемпіонат у Дніпрі та Запоріжжі

Зоря не згідна з пропозицією дограти решту матчів на стадіонах в Києві.

Про е повідомляє пресслужба луганського клубу.

У Зорі вважають, що завершення чемпіонату у Києві поставить всі команди в нерівні умови. Тому пропонують перенести матчі в Дніпро (стадіони Дніпро Арена і Метеор) та Запоріжжя (Славутич Арена), у регіони, де не має піку захворюваності на коронавірус.

"Якщо альтернативний порядок завершення змагань УПЛ на нейтральному стадіоні не буде одноголосно погоджений усіма командами першої шістки, підлягають застосуванню рекомендації ФІФА, видані в зв'язку з COVID-19: український Чемпіонат повинен бути завершений шляхом догравання матчів другого етапу відповідно до норм чинного Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ сезону 2019/2020, або, в разі неможливості його догравання, Чемпіонат повинен бути достроково завершений, а підсумкове становище команд в Чемпіонаті сезону 2019/2020 визначено виходячи з поточного положення команд в турнірній таблиці за підсумками 23-го туру, як вже зробили у Франції, Нідерландах і Бельгії", - йдеться в заяві клубу.

Раніше, У Десні запропонували дограти чемпіонат у Києві.