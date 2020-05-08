Баранка продовжив контракт з Українською асоціацією футболу

Джерело - tribuna.com.
Глава комітету з етики та чесної гри УАФ італієць Франческо Баранка пролонгував контракт з Українською асоціацією футболу.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Угоду продовжили на 1 рік.
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Баранка розпочав працювати на цій посаді з квітня 2017 року. Також він - глава компанії Federbet, яка займається виявленням договірних матчів.
Нагадаємо, УАФ обговорила протокол повернення клубів з карантину.