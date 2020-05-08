Баранка продовжив контракт з Українською асоціацією футболу

Франческо Баранка ще рік буде працювати в УАФ

Глава комітету з етики та чесної гри УАФ італієць Франческо Баранка пролонгував контракт з Українською асоціацією футболу.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Угоду продовжили на 1 рік.

Актуально: Баранка: Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати у футбол

Баранка розпочав працювати на цій посаді з квітня 2017 року. Також він - глава компанії Federbet, яка займається виявленням договірних матчів.

Нагадаємо, УАФ обговорила протокол повернення клубів з карантину.