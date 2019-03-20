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Баранка: Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати у футбол

Сьогодні 14:14 883 0
Баранка: Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати у футбол

Рівень українського футболу слабкий через корупцію.

Так вважає голова Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка.

"Можу сказати, що рівень футболістів за час, коли я почав дивитися український футбол, взагалі не виріс. Я розмовляв з Фабріціо Раванеллі, і він також згоден: тактика на хорошому рівні, є талановиті гравці: Ярмоленко, Зінченко, Марлос. Але рівень не зростає.

Не забувайте, коли був Радянський союз, Україна була базою, і коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол. Але корупція робить рівень футболу в Україні смішним. Я знаю багатьох гравців, які гарно грали, проте вони наробили багато помилок, тому що хотіли мати гроші від ставок", – розповів Баранка.

Нагадаємо, Коваленко покинув розташування національної команди.

Також, Жуніор Мораес отримав паспорт України, і вже прибув до табору національної збірної, де вже провів перше тренування.

Джерело - football24.ua.

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