УАФ обговорила протокол повернення клубів з карантину

Документ затвердять після розпоряджень Кабміну і узгодження з МОЗ

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу провела засідання, на якому обговорили медичний протокол, що буде регулювати вихід клубів з карантину.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Крім віцепрезидентів Олега Протасова і Вадима Костюченка в обговоренні взяли участь представники Комітету арбітрів, медичних комітетів і профспілки.

“Очевидно, доведеться проводити тестування всіх футболістів і співробітників клубів, залучених в тренувальний процес. Ми тісно співпрацюємо з МОЗ зі створення протоколу і чекаємо узгодження від міністерства”, - сказав Олег Протасов.

Актуально: Циганик: 12 команд в УПЛ? Це навіть не хочу обговорювати, адже є регламент

“Ми очікуємо постанову Кабміну з роз’ясненням всіх деталей пом’якшення карантину, перевіримо наш проєкт протоколу на відповідність усім вимогам, після чого він буде розісланий клубам і представникам суддівського корпусу”, - додав Костюченко.

Раніше повідомлялося, що УАФ при розробці протоколу безпеки візьме до уваги рекомендації УЄФА та протоколи таких європейських країн, як Німеччина та Італія. Фінальний документ, а також інформацію від МОЗ, передадуть в УЄФА. Європейський футбольний союз 27 травня проведе засідання, на якому обговорить проміжні варіанти завершення національних чемпіонатів в сезоні 2019/20.