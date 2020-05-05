Шаран: Я негативно ставлюся до догравання сезону у Києві

Ідею дограти нинішній сезон УПЛ у Києві головний тренер Олександрії Володимир Шаран ще не обговорював з президентом клубу Сергієм Кузьменком.

Про це заявив сам фахівець.

"Однозначної позиції з цього питання в Олександрії поки що немає, тому що ми не обговорювали цю тему з президентом клубу. Читав про цю ініціативу Динамо, Шахтаря і Колоса в пресі. 7 травня планується засідання УПЛ з питання чемпіонату. Будемо чекати, які будуть його підсумки.

Поки ж зі своєї точки зору можу сказати, що до такої ідеї ставлюся негативно. Можу зрозуміти Динамо, Шахтар і Колос. Вони базуються в Києві. Десні теж з Чернігова добиратися до столиці недалеко і зручно. Але як бути нам і Зорі? Їздити на кожен матч до Києва або жити там?

Поки ж можу сказати, що ми в будь-якому випадку попередньо плануємо 11 травня зібратися, а 12 травня відновити тренувальний процес. При цьому перед цим весь колектив буде протестований на коронавірус", - зазначив Шаран.