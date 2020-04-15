 Шаран: Олександрія готова грати кожні три дні | Футбол | Champion.com.ua
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Шаран: Олександрія готова грати кожні три дні

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Володимир Шаран прокоментував готовність Олександрії до інтенсивного графіка матчів УПЛ
Шаран: Олександрія готова грати кожні три дні
#Шаран, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Футбол News.

Олександрія має достатньо футболістів, аби грати матчі кожні три дні.

Про це розповів головний тренер клубу Володимир Шаран.

"Олександрія готова виступати кожні три дні. Це нормальне явище для нашої команди, тому що футболістів достатньо. Головне, щоб всі були здорові.

Вважаю, що три тижні досить для того, щоб підвести команду, може, і не до оптимальних кондицій, але до таких, щоб проводити хороші поєдинки і грати тільки на перемогу", - відзначив Шаран.

Нагадаємо, дружина гравця Олександрії бачить свого чоловіка у Барселоні.

Раніше повідомлялося, що УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.

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