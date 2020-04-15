Шаран: Олександрія готова грати кожні три дні

Олександрія має достатньо футболістів, аби грати матчі кожні три дні.

Про це розповів головний тренер клубу Володимир Шаран.

"Олександрія готова виступати кожні три дні. Це нормальне явище для нашої команди, тому що футболістів достатньо. Головне, щоб всі були здорові.

Вважаю, що три тижні досить для того, щоб підвести команду, може, і не до оптимальних кондицій, але до таких, щоб проводити хороші поєдинки і грати тільки на перемогу", - відзначив Шаран.