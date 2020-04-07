Дружина гравця Олександрії: Хотілося б бачити чоловіка як мінімум у Барселоні

Хавбека Олександрії Валерій Лучкевич має грати як мінімуму у каталонській Барселоні.

Про це заявила дружина футболіста Анна.

"В якому клубі бачу свого чоловіка? В якому хотілося б? Як мінімум - Барселона. Вважаю, він заслуговує.

А в рамках чемпіонату України? Не знаю. Йому зараз подобається в Олександрії. Йому комфортно грати, хороші хлопці, які підтримують. Тренер, який йому довіряє, це в першу чергу. Зараз це Олександрія. Що буде далі - побачимо по ситуації", - сказала Лучкевич.