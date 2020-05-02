 Матч Динамо потрапив у ТОП-50 найкращих в історії футболу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Відео дня. Ісландський актор підняв 501 кг - це новий світовий рекорд
Вчора 20:22 1653
Українські легкоатлети змогли повернутись додому зі зборів у Португалії
Вчора 22:44 701
Вчені назвали вид спорту, в якому найлегше заразитися коронавірусом
Вчора 18:24 2133
ВІДЕО. Як Лестер виграв АПЛ. Усі голи лисиць у сезоні 2015/16
Вчора 18:03 208
Волинь проти ущільнення календаря у Першій лізі
Вчора 17:14 1603
ВІДЕО. 16 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану
Вчора 14:54 2540
ФОТО. Зірковий український боксер обізвав уболівальника під**ом
Вчора 11:08 1910
ВІДЕО. Футбол майбутнього та легендарний гол віялом. 34 роки тому Динамо виграло Кубок Кубків
Вчора 10:51 1742 1
Сезон в АПЛ дограють тільки на нейтральних стадіонах
01.05.2020 21:46 496
Підгрушну не включили у склад жіночої збірної України з біатлону
01.05.2020 19:50 4074
Блоги
ВІДЕО. Фантастичний гол з центра поля. Девіду Бекхему - 45!
ВІДЕО. Фантастичний гол з центра поля. Девіду Бекхему - 45! Андрій Твердохліб
Вчора 21:52 352
П'ять років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер
П'ять років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер Андрій Твердохліб
Вчора 21:38 290
Відео дня. Ісландський актор підняв 501 кг - це новий світовий рекорд
Відео дня. Ісландський актор підняв 501 кг - це новий світовий рекорд Андрій Твердохліб
Вчора 20:22 1646
ВІДЕО. Непідробні емоції: 4 роки тому Лестер став чемпіоном Англії
ВІДЕО. Непідробні емоції: 4 роки тому Лестер став чемпіоном Англії Андрій Твердохліб
Вчора 18:23 423
ВІДЕО. Як Лестер виграв АПЛ. Усі голи лисиць у сезоні 2015/16
ВІДЕО. Як Лестер виграв АПЛ. Усі голи лисиць у сезоні 2015/16 Андрій Твердохліб
Вчора 18:03 208
53-річний Майк Тайсон продемонстрував неймовірну швідкисть і силу. ВІДЕО
53-річний Майк Тайсон продемонстрував неймовірну швідкисть і силу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 17:46 622
ВІДЕО. 16 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану
ВІДЕО. 16 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану Андрій Твердохліб
Вчора 14:54 2539
ФОТО. Зірковий український боксер обізвав уболівальника під**ом
ФОТО. Зірковий український боксер обізвав уболівальника під**ом Андрій Твердохліб
Вчора 11:08 1910
ВІДЕО. Футбол майбутнього та легендарний гол віялом. 34 роки тому Динамо виграло Кубок Кубків
ВІДЕО. Футбол майбутнього та легендарний гол віялом. 34 роки тому Динамо виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
Вчора 10:51 1742 1
Про тренування, дієти та дружбу із суперниками. Інтерв'ю чемпіонки світу з паверліфтингу Дарії Бражник
Про тренування, дієти та дружбу із суперниками. Інтерв'ю чемпіонки світу з паверліфтингу Дарії Бражник Valeriy Ruchka
01.05.2020 21:05 680
15 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону
15 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону Valeriy Ruchka
01.05.2020 17:02 1159
Урок школи-онлайн про російську агресію замінили на відео з боксером Усиком
Урок школи-онлайн про російську агресію замінили на відео з боксером Усиком Valeriy Ruchka
01.05.2020 16:25 1031
Чарівник: найкращі гонки Айртона Сенни
Чарівник: найкращі гонки Айртона Сенни Андрій Твердохліб
01.05.2020 16:15 942
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Valeriy Ruchka
01.05.2020 15:46 1004
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Андрій Твердохліб
01.05.2020 14:35 1008
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
2 Травня 2020
23:55 Теніс Агассі назвав найкращого гравця в історії тенісу 1124
23:40 Футбол Де Брейне натякнув на зміну клубу 1293
23:29 Бокс Гвоздик: Далакян найбільш недооцінений український чемпіон 1960
23:14 Бокс Ф’юрі назвав умову бою з Джошуа 2260
22:56 Футбол Динамо Мінськ – Слуцьк 1:2. Огляд матчу 1475
22:44 Легка атлетика Українські легкоатлети змогли повернутись додому зі зборів у Португалії 701
22:30 Футбол Матч Динамо потрапив у ТОП-50 найкращих в історії футболу 1608
22:14 Футбол Рома готує трансфер двох гравців Реала 1694
21:52 Блог ВІДЕО. Фантастичний гол з центра поля. Девіду Бекхему - 45! 352
21:51 Футбол Сассуоло першими в Серії А повернеться до тренувань 1659
21:42 Бокс Гвоздик планує виграти титул WBO 1724
21:38 Блог П'ять років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер 290
21:30 Футбол Селезньов: Томос або безвіз людям хліба дав? 1959 3
21:16 Футбол Погба - пріоритетний трансфер Ювентуса 1981
20:53 Футбол Тлумак: Волинь не пастиме задніх в УПЛ 1973
20:37 Футбол Мінськ – Торпедо 2:5. Огляд матчу 1943
20:29 Футбол Фінал Кубка Іспанії може відбутися у наступному сезоні 2072
20:22 Блог Відео дня. Ісландський актор підняв 501 кг - це новий світовий рекорд 1653
20:15 Бокс Ф'юрі готовий боксувати до 40 років 1433
19:58 Футбол Слуцьк обіграв Динамо Мінськ у 7 турі чемпіонату Білорусі 1678
19:49 Футбол Сидорчук: Гравці Динамо готові до навантажень 1613
19:33 Інше Ляхова: Спортсменам на Тернопільщині заборонили тренуватися віддалено 1829
19:17 Легка атлетика Рижикова повернулася з Португалії 1824
18:57 Велоспорт Чемпіонат Європи з велошосе перенесли на 2021 рік 1449
18:42 Футбол Мілан хоче переманити форварда Реала 1812

Матч Динамо потрапив у ТОП-50 найкращих в історії футболу

Вчора 22:30 1608 0
Матч Динамо відзначило авторитетне видання
Матч Динамо потрапив у ТОП-50 найкращих в історії футболу
#Динамо

Джерело - sport.uа.

Іспанське видання Marca склало свій рейтинг 50 кращих ігор в історії футболу, в якому знайшлося місце і українському сліду.

Про це повідомляє іспанське видання.

У число найкращих ігор увійшов гра Динамо з мадридським Атлетіко, який був зіграний рівно 34 роки тому, 2 травня 1986-го, у Франції на стадіоні Стад Жерлан в рамках фіналу Кубка володарів кубків.

Динамо здобуло перемогу над Атлетіко з рахунком 3:0, а голами відзначилися Олександр Заваров, Олег Блохін і Вадим Євтушенко.

Нагадаємо, ексворотар Ланса вказав на силу київського Динамо у сезоні 1998/99.

Коментарі ()