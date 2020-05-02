Матч Динамо потрапив у ТОП-50 найкращих в історії футболу

Матч Динамо відзначило авторитетне видання

Іспанське видання Marca склало свій рейтинг 50 кращих ігор в історії футболу, в якому знайшлося місце і українському сліду.

Про це повідомляє іспанське видання.

У число найкращих ігор увійшов гра Динамо з мадридським Атлетіко, який був зіграний рівно 34 роки тому, 2 травня 1986-го, у Франції на стадіоні Стад Жерлан в рамках фіналу Кубка володарів кубків.

Динамо здобуло перемогу над Атлетіко з рахунком 3:0, а голами відзначилися Олександр Заваров, Олег Блохін і Вадим Євтушенко.

Нагадаємо, ексворотар Ланса вказав на силу київського Динамо у сезоні 1998/99.