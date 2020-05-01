Ексворотар Ланса: Динамо 1998-го бігло зі швидкістю 2 000 км на годину

Колишній воротар Ланса Гійом Вармюз вказав на силу київського Динамо у сезоні 1998/99.

Про це розповів сам футболіст.

"Пам'ятаю матчі проти Динамо. Ми на виїзді зіграли 1:1, але вдома програли 1:3. Це була практично збірна - Шевченко, Ребров, Шовковський. Вони бігали зі швидкістю 2 000 км на годину.

Зовсім не здивований, що вони тоді так далеко зайшли в ЛЧ. Вони були дуже швидкі. Тоді нам не так були доступні матчі в національному чемпіонаті, як зараз, тому ми їх погано знали.

Проти Шевченко я виграв два або три матчі, але в двох зустрічах він забив мені двічі. У нього була сила, він відчував удар. Він мав щось особливе. Ми бачили, що він багато рухається, а коли отримував м'яч, відразу випромінював небезпеку.

Шевченко був невловимий. Він був то праворуч, то ліворуч, то між лініями, то в глибині. Він був постійно енергійний", - сказав Вармюз.