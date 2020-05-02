Чимало молодих українських талантів мають потенціал грати в провідних європейських командах.

Таку думку висловив захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Перший на думці, якщо дивитися на перспективу, - Коля Матвієнко. У людини є всі дані, потрібно працювати і розвивати їх. Насправді, багато талановитої молоді. Миколенко, Циганков. Багато молодих хлопців, не хочу нікого обділяти увагою", - сказав Зінченко.

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"Просто потрібно багато працювати і потрапити в правильні руки. Щоб футболіст розумів, що він перебуває в правильному місці в правильний час. І завжди розвиватися і рости. Я з усіма в добрих стосунках, не хочу нікого забути", - підсумував українець.