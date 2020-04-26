Зінченко назвав найагресивнішого тренера в кар'єрі

Найспокійнішим тренером в кар'єрі Олександра Зінченка був наставник ПСВ Філліп Коку.

Про це розповів сам український футболіст.

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"Найспокійнішим точно був Філліп Коку у ПСВ. Як би команда не грала у першому таймі... та й на тренуваннях бували ситуації, коли команда була млявою – я завжди чекав якогось сплеску.

У плані імпульсивності на дорослому рівні не можу нікого виділити. Були тренери з характером, які показували свою агресію – і це нормально. Можливо, серед дитячих тренерів – це вітчим, який тренував мене з 11 до 12 років. Я не бачив агресивнішого і емоційнішого тренера. Наскільки він реагує на ситуації – це треба було бачити. А на дорослому рівні не можу нікого виділити – всі однаково агресивні і емоційні по ситуації", – сказав Зінченко в інтерв'ю на YouTube-каналі Української асоціації футболу.