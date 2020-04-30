УАФ хоче скоротити літню перерву і ввести дві додаткові заміни

Потрібно буде побудувати підготовку українських команд так, щоб мінімізувати отримання травм, витримати велику кількість матчів.

Про це заявив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Озвучили тему, що може бути до мінімуму скорочена серпнева перерва. Це за графіком, який озвучили на зустрічі. Практично не буде відпустки у футболістів. Думаю, команди зрозуміють і будуть за цей графік.

Потрібно буде побудувати підготовку команд так, щоб мінімізувати отримання травм, витримати велику кількість матчів.

Озвучили тему з двома додатковими замінами. Але вона дуже тонка. Треба продумати, як здійснювати ці заміни. Це реально, треба буде узгоджувати з УЄФА. Клуби поки задумалися. Повернемося до обговорення", - сказав Протасов.