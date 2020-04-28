УАФ обговорила з УПЛ та ПФЛ поновлення чемпіонатів

Сторони обговорили календарі відновлення чемпіонатів

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 28 квітня, Українська асоціація футболу, УПЛ та ПФЛ провели робочу зустріч щодо поточної ситуації в футбольних клубах.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Функціонери обмінялися даними щодо поточної ситуації, що склалася в українських професіональних командах. Зокрема, обговорили варіанти виходу з карантину та ситуацію з контрактами, на виконання яких може вплинути зміна дати закінчення сезону.

Також відбулося попереднє обговорення розроблених лігами варіантів календарів матчів після відновлення змагань.

Нагадаємо, УПЛ планують відновити у червні.