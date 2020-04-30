 Помер легендарний оборонець збірної Англії Черрі | Футбол | Champion.com.ua
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Помер легендарний оборонець збірної Англії

Сьогодні 08:24 395 0
Черрі помер у віці 73 років
Помер легендарний оборонець збірної Англії
#Черрі

Джерело - Чемпіон.

Колишній оборонець збірної Англії Тревор Черрі відійшов у вічність на 73-му році життя.

Про це повідомляє офіційний сайт Лідса.

Черрі був вихованцем Хаддерсфілда й провів у складі "тер'єрів" 7 років на професіональному рівні. Наступні 10 років він відіграв за Лідс. У складі "павичів" Черрі став чемпіоном Англії у сезоні 1973/74 і був визнаний найкращим гравцем йоркширців у 1981 році. За збірну Англію оборонець дебютував у 1976-му та провів у складі "Трьох левів" 27 матчів, узявши участь у чемпіонаті Європи-1980.

У 1982 році Тревор Черрі став граючим тренером у Бредфорді. У сезоні 1984/85 під його керівництвом "півні" перемогли в Третьому дивізіоні, але в січні 1987-го боси клубу звільнили Черрі з посади головного тренера. Після цього легенда Лідса завершив кар'єру та розпочав займатися бізнесом.

Нагадаємо, Ліверпуль хоче підписати Мертенса.

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