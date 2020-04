Помер легендарний оборонець збірної Англії

Колишній оборонець збірної Англії Тревор Черрі відійшов у вічність на 73-му році життя.

Про це повідомляє офіційний сайт Лідса.

Черрі був вихованцем Хаддерсфілда й провів у складі "тер'єрів" 7 років на професіональному рівні. Наступні 10 років він відіграв за Лідс. У складі "павичів" Черрі став чемпіоном Англії у сезоні 1973/74 і був визнаний найкращим гравцем йоркширців у 1981 році. За збірну Англію оборонець дебютував у 1976-му та провів у складі "Трьох левів" 27 матчів, узявши участь у чемпіонаті Європи-1980.

У 1982 році Тревор Черрі став граючим тренером у Бредфорді. У сезоні 1984/85 під його керівництвом "півні" перемогли в Третьому дивізіоні, але в січні 1987-го боси клубу звільнили Черрі з посади головного тренера. Після цього легенда Лідса завершив кар'єру та розпочав займатися бізнесом.

#LUFC are shocked and deeply saddened by the news that club legend Trevor Cherry has passed away. Our thoughts are with Trevor's family and friends at this time