"Мерсисайдців" може покинути Орігі чи Шакірі

Джерело - Tuttomercatoweb.

Бельгійський форвард Наполі Дріс Мертенс може продовжити кар'єру в Ліверпулі.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

"Червоні" зацікавлені в підписанні бельгійця в зв'язку з можливою продажою Дівока Орігі або Джердана Шакірі.

Ліверпуль шукає атакуювального футболіста, здатного зіграти як в центрі нападу, так і на фланзі. Передбачається, що гравцеві запропонують 3-річний контракт.

Термін нинішнього контракту форварда з Наполі закінчується в кінці нинішнього сезону.

Також, Арсенал зацікавлений у трансфері Мертенса.

Раніше повідомлялося, що Мілік влітку може покинути Наполі.