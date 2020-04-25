Джерело - Tuttomercatoweb.
Бельгійський форвард Наполі Дріс Мертенс може продовжити кар'єру в Ліверпулі.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
"Червоні" зацікавлені в підписанні бельгійця в зв'язку з можливою продажою Дівока Орігі або Джердана Шакірі.
Ліверпуль шукає атакуювального футболіста, здатного зіграти як в центрі нападу, так і на фланзі. Передбачається, що гравцеві запропонують 3-річний контракт.
Термін нинішнього контракту форварда з Наполі закінчується в кінці нинішнього сезону.
Також, Арсенал зацікавлений у трансфері Мертенса.
Раніше повідомлялося, що Мілік влітку може покинути Наполі.