 Ліверпуль хоче підписати Мертенса | Футбол | Champion.com.ua
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Ліверпуль хоче підписати Мертенса

Сьогодні 22:25 178 0
"Мерсисайдців" може покинути Орігі чи Шакірі
Ліверпуль хоче підписати Мертенса
#Мертенс, #Наполі, #Ліверпуль, #Орігі, #Шакірі

Джерело - Tuttomercatoweb.

Бельгійський форвард Наполі Дріс Мертенс може продовжити кар'єру в Ліверпулі.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

"Червоні" зацікавлені в підписанні бельгійця в зв'язку з можливою продажою Дівока Орігі або Джердана Шакірі.

Ліверпуль шукає атакуювального футболіста, здатного зіграти як в центрі нападу, так і на фланзі. Передбачається, що гравцеві запропонують 3-річний контракт.

Термін нинішнього контракту форварда з Наполі закінчується в кінці нинішнього сезону.

Також, Арсенал зацікавлений у трансфері Мертенса.

Раніше повідомлялося, що Мілік влітку може покинути Наполі.

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