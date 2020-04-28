У ПСЖ готові дограти Лігу чемпіонів в іншій країні

Джерело - sport.ua.
У ПСЖ не готові відмовитися від Ліги чемпіонів, попри рішення французького уряду, який заборонив проведення футбольних матчів до кінця літа.
Про це розповів президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.
"Ми поважаємо рішення уряду, однак хочемо і далі брати участь в нинішньому розіграші Лізі чемпіонів. Якщо не можна буде організувати матчі у Франції, то ми готові грати в інших країнах", - відзначив Аль-Хелаїфі.
ПСЖ до зупинки сезону встиг вийти в чвертьфінал Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, УЄФА зобов'язав ліги надати плани відновлення сезону.