У ПСЖ готові дограти Лігу чемпіонів в іншій країні

У ПСЖ не готові відмовитися від Ліги чемпіонів, попри рішення французького уряду, який заборонив проведення футбольних матчів до кінця літа.

Про це розповів президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.

"Ми поважаємо рішення уряду, однак хочемо і далі брати участь в нинішньому розіграші Лізі чемпіонів. Якщо не можна буде організувати матчі у Франції, то ми готові грати в інших країнах", - відзначив Аль-Хелаїфі.