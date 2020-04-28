 Самбрано: В Україні тренер не дивився на мене і не вітався зі мною | Футбол | Champion.com.ua
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Самбрано: В Україні тренер не дивився на мене і не вітався зі мною

Сьогодні 19:31 360 0
Карлос Самбрано прокоментував свою кар'єру у Динамо
Самбрано: В Україні тренер не дивився на мене і не вітався зі мною
#Динамо, #Самбрано

Джерело - ua.tribuna.com.

Центральний захисник Карлос Самбрано, який в кінці січня перейшов з Динамо у Бока Хуніорс, вказав на труднощі своєї кар’єри у Києві.

Про це розповів сам гравець.

"В Україні мене не існувало для тренера. Він не дивився на мене і не вітався зі мною. Я до сих пір не можу зрозуміти - чому.

Зі мною ніколи не хотіли бути прямими. Ні тренер, ні керівники. Але зараз все скінчено. Не хочу озиратися", - сказав Самбрано.

Відзначимо, що перуанець не зіграв за Динамо жодного матчу.

Раніше, Самбрано заявив, що клуб здійснював на нього тиск через гроші.

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