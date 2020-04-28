Джерело - ua.tribuna.com.
Центральний захисник Карлос Самбрано, який в кінці січня перейшов з Динамо у Бока Хуніорс, вказав на труднощі своєї кар’єри у Києві.
Про це розповів сам гравець.
"В Україні мене не існувало для тренера. Він не дивився на мене і не вітався зі мною. Я до сих пір не можу зрозуміти - чому.
Зі мною ніколи не хотіли бути прямими. Ні тренер, ні керівники. Але зараз все скінчено. Не хочу озиратися", - сказав Самбрано.
Відзначимо, що перуанець не зіграв за Динамо жодного матчу.
Раніше, Самбрано заявив, що клуб здійснював на нього тиск через гроші.