Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Динамо досягло згоди із Бока Хуніорс щодо трансферу захисника Карлоса Самбрано.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
Аргентинський клуб викупив контракт гравця. Сторони домовилися не розголошувати фінансові умови трансферу.
Самбрано приєднався до Динамо у січні 2018 року, проте за першу команду клубу не грав. За молодіжний склад захисник провів 7 матчів і відзначився одним забитим м’ячем.
Раніше, Самбрано пройшов медогляд у Бока Хуніорс.
Нагадаємо, Родрігес перейшов у Анкарагюджю.