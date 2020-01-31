Карлос Самбрано буде виступати за Бока Хуніорс на постійній основі

Динамо досягло згоди із Бока Хуніорс щодо трансферу захисника Карлоса Самбрано.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Аргентинський клуб викупив контракт гравця. Сторони домовилися не розголошувати фінансові умови трансферу.

Самбрано приєднався до Динамо у січні 2018 року, проте за першу команду клубу не грав. За молодіжний склад захисник провів 7 матчів і відзначився одним забитим м’ячем.

Раніше, Самбрано пройшов медогляд у Бока Хуніорс.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Анкарагюджю.