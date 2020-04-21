Колишній гравець Динамо заявив, що клуб здійснював на нього тиск через гроші

Самбрано опинився заручником ситуації при трансфері у Бока Хуніорс

Центральний захисник Карлос Самбрано, який в кінці січня перейшов з Динамо у Бока Хуніорс, зіткнувся з тиском з боку керівництва київського клубу.

Про це заявив сам перуанець.

"У київському Динамо тиснули на мене, ставлячи фактично в безвихідне становище. Врешті-решт вони домоглися свого, бо підписуючи контракт з Бока Хуніорс, я відмовився від боргів українського клубу переді мною. Це були великі гроші, але я вирішив зберігати спокій, тому що отримував можливість пограти за команду, про яку завжди мріяв", - розповів Самбрано.

Раніше, захисник Динамо Бурда назвав свою мрію.