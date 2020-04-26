Ребров: Два тижні лежав у лікарні, а Лобановський велів бігати Купера

Валерій Лобановський залишив у житті колишнього форварда київського Динамо і збірної України з футболу Сергія Реброва яскравий слід.

Про це заявив сам фахівець.

"Безумовно, Валерій Лобановський залишив в моєму житті яскравий слід, і я йому за багато що вдячний. У той момент, коли ми виступали під його керівництвом, команда демонструвала дуже прогресивний футбол. Тренер завжди крокував у ногу з часом, а іноді його навіть випереджав. Багато принципів, які він закладав, актуальні зараз і будуть актуальні завжди. Мені дуже приємно, що Лобановський в будь-якій ситуації міг на мене покластися. Не тільки в плані активності в атаці, але і щодо працездатності в обороні. Кожен день при ньому ти брав від футболу щось нове - це була справжня школа. На першому місці у нас завжди стояла дисципліна - на полі, в роздягальні, в побуті. Тренер вмів знайти правильні слова, міг пожартувати. У нього виходило не тільки заряджати команду, але і розряджати її (посміхається).

Хоча був у мене і не дуже приємний, як мені тоді здавалося, випадок. Я довгий час лежав в інфекційній лікарні, перехворів на важке захворювання. Два тижні з ліжка не вставав! Приїжджаю на базу, а Валерій Лобановський, переконавшись у тому, що я добре себе почуваю, каже: "Ти не біг Купера". Думав, він жартує, але коли до мене підійшов Олексій Михайличенко і сказав: "Поїхали на стадіон Динамо", зрозумів, що все дуже серйозно... Ми тоді разом з Андрієм Шевченком цей норматив здавали. Дощ ллє як з відра, а ми з Шевою біжимо такі щасливі (посміхається). Звичайно, я був незадоволений. Засмутився. Не розумів, як таке можливо, і навіщо це потрібно. Хоча ані слова не сказав тренеру. Коли через три тижні команда стартувала в Лізі чемпіонів, і ми почали забивати голи, моя думка, звичайно ж, змінилося відразу", - зазначив Ребров.