Ребров: Я рекомендував Шевченку Харатіна

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров порекомендував викликати півзахисника Ігоря Харатіна в збірну України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Багато розмовляв з Ігорем. Спочатку у нього була пропозиція від збірної Угорщини. З цього приводу він радився. Потім був несподіваний дзвінок від Андрія Шевченка, він і раніше питав про Ігоря багато.

Зараз же стояло конкретно питання його виклику в збірну. Не тому, що він отримав виклик з угорської збірної, а тому, що дійсно настав той час, коли на його позицію потрібно було підсилення. Я рекомендував Шевченку Харатіна. Тут вже стало питання його рішення. Я сказав, що йому не потрібно приймати рішення з отриманням угорського громадянства заради збірної. Це не правильно. Якщо у тебе є в серці, ти хочеш, тобі подобається стиль життя, країна, то вибирай серцем. Тим більше, що з наступного сезону у нас не буде ліміту на іноземців.

Йому важливо було вибирати серцем. Я радий, що він вибрав Україну, яка дала йому все в футболі. Думаю, він прийняв правильне рішення", – сказав Ребров.