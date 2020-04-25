Гравця Монпельє ввели у штучну кому після зараження коронавірусом

Півзахисник Монпельє Джуніор Самбія був поміщений в штучну кому після зараження коронавірусом.

Про це розповів його агент Фредерік Гуерра

"Станом на п’ятницю його стан стабільний. Він не погіршився і не поліпшився. Це не просто. Він поважав правила карантину. Напевно, заразився під час покупок. Три дні він відчував сильну діарею. У вівторок звернувся до лікарні. Я зв’язався з ним, коли він був на внутрішньовенній терапії. Він тоді отримав негативний тест на COVID-19. У середу він планував виписатися, але його стан погіршився через ускладнення з легенями. Він двічі змінював лікарні до того, як його помістили в кому", - розповів Гуерра.