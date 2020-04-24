Помер знаменитий колишній президент італійського клубу

Фраскара керував клубом Болонья з 1993 по 2005 рік

На 85-му році життя помер колишній президент Болоньї Джузеппе Гаццоні Фраскара, який врятував клуб від банкрутства.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вранці 24 квітня пішов із життя багаторічний президент Болоньї Джузеппе Гаццоні Фраскара. Він керував клубом з 1993 по 2005 рік. Причиною смерті стала пневмонія, але коронавірусу в нього не виявили.

Саме Гаццоні Фраскара врятував россоблу від банкрутства, придбавши клуб за 8 мільярдів лір у 1993 році. Пізніше він підписав Роберто Баджо, Джузеппе Сіньорі, Джанлуку Пальюку та інших знаменитих футболістів.

В його епоху Болонья грала у півфіналі Кубка УЄФА 1998/99, а тренером команди був знаменитий Карло Маццоне.

Також Гаццоні Фраскара був одним із головних прихильників Кальчополі – корупційного скандалу в середині 2000-х, за підсумками якого Ювентус позбавили двох чемпіонських титулів та відправили у Серію B.

Раніше, Наполі повісив захмарний цінник на Міліка.