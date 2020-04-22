Наполі повісив захмарний цінник на Міліка

Нападник коштує близько 50 млн євро

Італійський Наполі визначився із сумою, за яку готовий розпрощатися з нападником Аркадіушем Міліком.

Про це повідомляє Sportitalia.

Партенопейці прагнуть отримати за польського форварда мінімум 50 млн євро.

Так боси Наполі відреагували на інтерес до Міліка з боку Ювентуса, Мілана, Шальке та Атлетіко. Нападник має чинний до літа 2021 року контракт із неаполітанцями. Найближче літо може бути останнім шансом Наполі отримати компенсацію за 26-річного форварда.

У нинішньому сезоні Аркадіуш Мілік провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів. Раніше він виступав за Аякс, Аугсбург, Баєр і Гурнік.