Перший британський клуб помер від пандемії

Клуб другої за силою ліги Вельсу ФК Ріл припинив своє існування через банкрутство.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Причиною зникнення клубу стала криза, яку спіткав футбол через пандемію коронавірусу. Клуб не може виконати свої фінансові зобов’язання перед власником земельної ділянки, яка необхідна для повноцінного функціонування ФК Ріл. Футбольна асоціація Вельсу запропонувала допомогу в цій ситуації, але її виявилося замало, адже клубу необхідно щонайменше 200 тисяч євро для забезпечення умов існування.

RHYL FC - CLUB STATEMENT



The company Rhyl Football Club Bellevue Limited announces that it has initiated the formal Winding-Up of the company.



