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Перший британський клуб помер від пандемії

Сьогодні 21:10 441 0
Допомоги футбольної асоціації Вельсу виявилося замало
Перший британський клуб помер від пандемії
#Ріл

Джерело - Чемпіон.

Клуб другої за силою ліги Вельсу ФК Ріл припинив своє існування через банкрутство.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Причиною зникнення клубу стала криза, яку спіткав футбол через пандемію коронавірусу. Клуб не може виконати свої фінансові зобов’язання перед власником земельної ділянки, яка необхідна для повноцінного функціонування ФК Ріл. Футбольна асоціація Вельсу запропонувала допомогу в цій ситуації, але її виявилося замало, адже клубу необхідно щонайменше 200 тисяч євро для забезпечення умов існування.

Раніше, колишній лідер Динамо продовжить кар'єру у клубі АПЛ.

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