Колишній лідер Динамо продовжить кар'єру у клубі АПЛ

Віда з великою часткою ймовірності влітку покине Бешикташ

Центральний захисник Бешикташа та збірної Хорватії Домагой Віда у наступне трансферне вікно може переїхати в Англію.

Про це повідомляє Sabah.

Новим клубом 30-річного хорвата стане Астон Вілла, яка успішно провела попередні переговори з приводу здійснення трансферу.

Керівництво Бешикташу буде не проти відпустити Віду, так як розглядає можливість скорочення клубного бюджету через кризу, викликану коронавірусом. Хорват, зарплата якого становить 55 тисяч фунтів на тиждень, є самим високооплачуваним гравцем команди і поки не готовий добровільно піти на зменшення розміру винагороди.

Контракт Віди з Бешикташем розрахований ще на два роки. Раніше повідомлялося, що 10 мільйонів євро за Домагоя готовий віддати Вест Бромвіч, але тільки в разі підвищення в класі.

Відзначимо, що Астон Вілла станом на поточний момент йде на 19-й сходинці в турнірній таблиці АПЛ і ризикує вилетіти з еліти, у зв'язку з чим трансфер Віди, як і інших потенційних новобранців, може не відбутися.

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Раніше, Кендзьора анонсував повернення до тренувань.