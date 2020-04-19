Рафаїлов: Наш суддівський комітет - більш закрита організація, ніж КДБ і ЦРУ

VAR має бути на кожному матчі УПЛ, а не на двох поєдинках туру.

Про це заявив колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Що скажу про роботу VAR в Україні? У глобальному плані - це дуже правильно. Звичайно це вимагає доопрацювання, тому що є багато спірних моментів. Футбол знаходиться тільки на самому початку шляху по використанню VAR.

Що стосується цієї технології в українському футболі, по-перше, потрібно, щоб він був на кожному матчі, а не в двох поєдинках туру. Але ще мене турбує фактор відсутності гласності. Я не можу зрозуміти, чому арбітр в одному епізоді побіг дивитися відеоповтор, а в наступному схожому не побіг.

Чи арбітри повинні спілкуватися з пресою? Звичайно. Знаєте, я от дивлюся на наш суддівський комітет і мені здається, що це ще більш закрита організація, ніж КДБ і ЦРУ. Так не має бути. Керує цим всім процесом якийсь дідусь з Італії (Лучано Лучі - прим.), який також як і Грімм далекий від українських реалій. Хоча він тут уже обжився і ніби як хоче навіть українське громадянство приймати. Подивимося", - зазначив Рафаїлов.