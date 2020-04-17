Керівництво Львова прийняло рішення скоротити зарплату гравцям і співробітникам клубу через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив журналіст телеканалів Ігор Бурбас в Twitter.

"Львів став першим клубом української еліти, який пішов на скорочення зарплат. Гравцям оголосили, що під час карантину платитимуть лише половину зарплати. Тим нічого не лишалося як погодитись.

Інші в УПЛ не сідали з футболістами за стіл перемовин. Поки", - розповів Бурбас.