Джерело - Чемпіон.
Керівництво Львова прийняло рішення скоротити зарплату гравцям і співробітникам клубу через пандемію коронавірусу.
Про це повідомив журналіст телеканалів Ігор Бурбас в Twitter.
"Львів став першим клубом української еліти, який пішов на скорочення зарплат. Гравцям оголосили, що під час карантину платитимуть лише половину зарплати. Тим нічого не лишалося як погодитись.
Інші в УПЛ не сідали з футболістами за стіл перемовин. Поки", - розповів Бурбас.
Львів став першим клубом української еліти, який пішов на скорочення зарплат. Гравцям оголосили, що під час карантину платитимуть лише половину зарплати. Тим нічого не лишалося як погодитись. Інші в УПЛ не сідали з футболістами за стіл перемовин. Поки.— Igor Burbas (@iburbas) April 17, 2020
Раніше, рівненський Верес прийняв рішення про зниження зарплати футболістам на 50%.