 ФІФА допомогла шведському півзахиснику розірвати контракт з Таврією | Футбол | Champion.com.ua
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ФІФА допомогла шведському півзахиснику розірвати контракт з Таврією

Сьогодні 15:54 799 0
Свенссон - згадав як залишав Таврією
ФІФА допомогла шведському півзахиснику розірвати контракт з Таврією
#Свенссон, #Таврія

Джерело - sport.ua.

У 2014 році Таврія затримувала зарплату і порушила свою частину контракту перед гравцем Густавом Свенссоном.

Про це заявив сам футболіст.

"Після анексії Криму чемпіонат України був продовжений, але у Таврії більше не було домашніх ігор. Вони жили і тренувалися в Туреччині, а звідти літали до Києва, щоб на нейтральних полях проводити домашні матчі. Я просто хотів утекти від всього цього, але мені довелося летіти в Туреччину, щоб вирішити питання з клубом. Вони кілька місяців затримували зарплату, а коли пропустили чергову виплату, то порушили свою частину контракту. Тоді ФІФА допомогла мені розірвати його. Після цього вони, мабуть, знову почали швидко виплачувати частину зарплат, щоб не всі могли наслідувати мій приклад" - зазначив Свенссон.

Після Таврії Густав Свенссон, на рахунку якого 27 матчів за збірну Швеції, повернувся на батьківщину в ряди Гетеборга. У 2016 році він переїхав до Китаю, де провів 28 матчів за Гуанчжоу Фулі, а з 2017-го виступає в США за Сіетл Саундерс.

Раніше, Алієв висловив свою думку щодо анексії Криму з боку Росії.

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