Шаран підказав Шевченку якого футболіста варто викликати до збірної України

Головному тренеру збірної України Андрію Шевченку потрібно викликати Кирила Ковальця в національну команду.

Про це заявив наставник Олександрії Володимир Шаран.

"Чи є у мої команді футболісти, які могли б успішно інтегруватися в команду Андрія Шевченка? Хочу бачити в збірній Кирила Ковальця, але він отримав взимку неприємну травму. Варто зазначити, що коли він відновився, гра нашої команди відразу стала сильнішою", - зазначив Шаран.