УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину

Футболісти клубів УПЛ можуть оскаржити можливе припинення виплати зарплат під час призупинення чемпіонату.

Про це виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Всі контракти мають бути виконані. Якби не було зараз цієї ситуації, футболісти б грали в своїх командах, потім була б законна відпустка, а тоді продовжився б тренувальний процес.

Зараз є деякі обставини, які вимагають від усіх учасників нашої великої футбольної сім'ї певних дій.

Як на мене, якщо контрактами прямо не передбачено умов, при яких зарплата може бути припинена або зменшена, то це не буде відповідати нормативним документам. Футболісти будуть мати право оскаржувати це рішення, якщо воно буде ухвалене з боку клубу", - зазначив Дикий.