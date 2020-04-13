Хавбек Барселони: Я не мішок картоплі, сам вирішу своє майбутнє

Перша частина сезону вийшла для хавбека Барселони Івана Ракитича не надто вдалою.

Про це заявив сам футболіст.

"Можливість грати в Барселоні - це прекрасний досвід. Хочу насолоджуватися цим та допомагати команді. Перша частина сезону вийшла для мене не надто вдалою. Потрібно зробити висновки та виправитися. Подивимося, як складеться ситуація, але зараз я хочу відпрацювати свій контракт.

Попередній сезон був найкращим для мене в Барсі. Не можу пояснити, чому перетворився з основного гравця в другорядного. Ба більше – ніхто не може мені пояснити. За минулі 5 років у клубі я довів, що тренери та партнери можуть на мене покластися.

Чи погоджуся на обміни? Розумію складну коронавірусну ситуацію, але я не мішок картоплі, з яким можна робити що завгодно. Завжди можна зі мною порадитися. Найголовніше: хочу бути там, де мене люблять, поважають і цінують, де добре моїй сім'ї.

Я сам вирішу своє майбутнє. Однак така поведінка клубу вже чітко демонструє їхнє ставлення до мене. Це найголовніше", - зазначив Ракитич.