Шість членів ради клубу залишають свої посади

Джерело - AS.

У відставку подали два віце-президенти - Емілі Русо і Енріке Томбас, у яких стався конфлікт з президентом каталонців Жозепа Бартомеу, а також директора - Сільвіо Еліас, Марія Тейшідор, Жозеп Понт і секретар правління Жорді Класамілья.

Про це заявили шість директорів клубу, що звільнилися.

"Директора, що підписалися нижче, повідомили президенту Бартомеу про рішення негайно і безповоротно піти у відставку з займаних посад у клубі. Ми досягли цієї точки і не бачимо можливості змінити способи управління клубом перед лицем важливих викликів в майбутньому і особливо після закінчення пандемії. Хочемо підкреслити наше розчарування з приводу інциденту з акаунтами клубу в соціальних мережах, відомого в пресі як Barçagate. Бажаємо, щоб після аудиту з боку PricewaterhouseCoopers звітність була передана тим, кому належить. І нарешті, ми хочемо подякувати директорів і висловити подяку нашим колегам за порадою директорів, які присвятили свою енергію і силу на благо Барселони. Ми дякуємо керівників і співробітників клубу за підтримку і відмінну роботу. Ми із задоволенням служили улюбленої Барси", - йдеться в заяві.

Раніше, Барселона відмовилась безкоштовно підписувати Вілліана.