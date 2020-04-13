Гельзін: Що Грімм зробив для українського футболу за 20 тисяч євро на місяць?

Новий президент УПЛ повинен бути незалежним ні від клубів, ні від УАФ.

Про це заявив президент Олімпіка Владислав Гельзін.

"Що він зробив для українського футболу? Напевно, нічого. Покликали Грімма, який нічого не робить за 20 тисяч доларів або євро на місяць. Це ми собі можемо дозволити.

Єдиний пул для українського футболу? Було б дуже здорово, напевно. Це залучення нових інвесторів, спонсорів. Те, що декларувалося. Що насправді відбулося, ми все знаємо. Рівне нічого. Я нічого не побачив, щоб він зробив для українського футболу.

Напевно, не повністю його проблема. Думаю, є інші моменти, де він не зміг побороти ситуацію. Хто б не опинився в цій ситуації, напевно, теж не поборов би.

Потрібен тільки єдиний пул. Тоді можна продавати трансляції. У такому вигляді, як зараз, вона не буде цікава.

Треба перегорнути цю сторінку і забути. Нам не треба іноземці, у нас є свої фахівці. Є люди, які розбираються у футболі, хочуть налагодити і поліпшити УПЛ. Новий президент повинен бути незалежним ні від клубів, ні від УАФ. Грімм був залежний від УАФ. А потрібна людина незалежний зі своєю думкою і голосом", - сказав Гельзін.