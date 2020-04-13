Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ

У нинішніх умовах створення телепулу в українській Прем'єр-Лізі практично неможливе.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Єдиний пул? Повинен бути незалежний канал. Ні від Суркіса, ні від Ахметова. Це моя думка, і вона не зміниться. А ламати через коліно, як намагався Грімм, не вийде. Думаю, що у найближчому часому єдиний пул не вдасться створити. Потрібно спочатку створити цікавий для глядачів продукт. Грімм спочатку обіцяв глядачів на трибунах. Він так впевненого про це говорив, що я подумав, що він чарівник. Пул не впливає на відвідуваність.

Грімм обіцяв ажіотаж, але нічого не вийшло. На стадіоні Динамо в своїй ложі дивлюся, коли грає Олімпік, то його президенту навіть не варто витрачати гроші на оренду нашого стадіону", - сказав Суркіс.