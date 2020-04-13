Динамо підкосило непопадання в ЛЧ в серпні, внаслідок чого киянам не вдалося нав'язати боротьбу Шахтарю в УПЛ.

Про це заявив капітан команди Сергій Сидорчук.

"Перед початком сезону дійсно думав, що ми виграємо чемпіонат. Тому що у конкурентів помінялися тренери - у Зорі, Шахтаря. Це завжди складний період.

Плюс у команди був кістяк, зміна пройшла, думав, це буде наш сезон. Думаю, нас підкосило непопадання в ЛЧ в серпні. Ми не потрапили в ЛЧ, потім пішла низка невдалих матчів. Я з цим тільки пов'язую. Одне за іншим йде", - сказав Сидорчук.