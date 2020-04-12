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Солдатенко: Із Шовковським було нереально конкурувати

Сьогодні 19:40 601 0
Солдатенко згадав період життя у Динамо
Солдатенко: Із Шовковським було нереально конкурувати
#Солдатенко, #Динамо

Джерело - ПФЛ.

Всі розуміли, що у період Шовковського комусь іншому важко буде стати номер один в Динамо.

Про це заявив голкіпер Авангарду Вадим Солдатенко.

"Серед воротарів відзначив би Шовковського. Мені взагалі імпонувала його поведінка навіть поза полем, з ним було цікаво поговорити. Олександр завжди говорив правильні речі, тобто було видно неозброєним оком, що людина начитана.

Як воротар він також був на своєму місці, завжди класно підказував та керував захисниками. На тренуванні міг направити в правильне русло чи дати якусь пораду. Але водночас з ним було нереально конкурувати, бо всі розуміли, що за нього комусь іншому важко буде стати номер один в Динамо.

Але я ніколи не боявся цього, завжди старався терпіти та вичікувати свого шансу. Той самий Шовковський доводив своє місце роками, тому він і заслужив своє місце в основі. Те, що інші не витримували - не його проблема, це футбол", - розповів Солдатенко.

Нагадаємо, колишній футболіст Динамо виграв у Суркіса в картах кілька тисяч доларів.

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