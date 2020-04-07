Колишній футболіст Динамо виграв у Суркіса в картах кілька тисяч доларів

Півзахисник Сівасспора Сергій Рибалка переміг у карти президента київського Динамо Ігоря Суркіса.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми летіли з якоїсь гри. Хлопці грали в джокер. Ігор Михайлович, який якраз летів з нами в літаку, підійшов і запитав, хто грає в деберц. Всі на мене показали, а я мовчав, просто сидів ззаду і дивився, як хлопці грають. Він сказав: "Ну, давай зіграємо".

У мене тремтіли руки спочатку. Коли він програвав, то почав мені пхати потім вже. Не буду говорити, якими словами, але почав пхати. Я йому кажу, мовляв, спокійно, це всього лише гра. Грали на гроші. Я виграв кілька тисяч доларів, він відразу розрахувався.

Але можна було і багато програти. Я сказав, що я не потягну, не хочу всю свою зарплату віддавати. Тоді і Рибка теж був. Запропонував зіграти навпіл. Якби я програв, розділили б суму. Але я виграв кілька тисяч і з Рибкою поділився, ми були задоволені", - зізнався Рибалка в програмі Бомбардир.