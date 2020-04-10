Поточний футбольний сезон може відновитися у червні.

Про це розповів тренер академії донецького Шахтаря Авраам Кампомар.

"Всі діти з академії Шахтаря зараз на карантині, але ми даємо їм завдання через відео конференції. Кожен день проводяться лекції від тренера. Окремо одну годину, три рази в тиждень займається тренер з фізпідготовки. Сподіваємося, що все скоро закінчиться і ми зможемо повернутися до нашої звичайній роботі.

В ДЮФЛ залишилося дограти 9 матчів для молодіжних команд, від U-14 до U-17. В U-19 залишилося дограти 7 матчів, а в U-21 9 матчів. У дитячому футболі є варіанти, як і повної зупинки чемпіонату, так і відновлення чемпіонату в червні. Подивимося, як це буде на практиці ", - розповів Авраам.