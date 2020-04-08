Вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу

Transfermarkt оновив дані про вартість футболістів

Вартість футболістів, які грають в українській Прем'єр-лізі, у середньому знизилася на 15-20%.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Криза, пов'язана з коронавірусів, відбився і на ціні гравців. Так, найдорожчий футболіст Динамо Віктор Циганков подешевшав на чотири мільйони. На другому місці розташувався хавбек Шахтаря Тете, а на третьому рядку - захисник "гірників" Ісмаїлі.

ТОП-20 найдорожчих гравців УПЛ:

1. Віктор Циганков (Динамо) - 16 млн євро (було 20 млн);

2. Тете (Шахтар) - 15,5 млн євро (17 млн);

3. Ісмаїлі (Шахтар) - 15 млн євро (19 млн);

4. Тайсон (Шахтар) - 9,5 млн євро (12 млн);

5. Віталій Миколенко (Динамо) - 9 млн євро (10 млн);

6. Тарас Степаненко (Шахтар) - 8 млн євро (10 млн);

7. Марлос (Шахтар) - 8 млн євро (10 млн);

8. Манор Соломон (Шахтар) - 5,8 млн євро (6,5 млн);

9. Майкон (Шахтар) - 4,8 млн євро (6 млн);

10. Алан Патрік (Шахтар) - 4,8 млн євро (6 млн);

11. Євген Коноплянка (Шахтар) - 4,8 млн євро (6 млн);

12. Беньямін Вербич (Динамо) - 4,8 млн євро (6 млн);

13. Віктор Коваленко (Шахтар) - 4,8 млн євро (6 млн);

14. Сергій Кривцов (Шахтар) - 4 млн євро (5 млн);

15. Микола Матвієнко (Шахтар) - 4 млн євро (5 млн);

16. Маркос Антоніо (Шахтар) - 4 млн євро (4,5 млн);

17. Жуніор Мораес (Шахтар) - 4 млн євро (5 млн);

18. Фернандо (Шахтар) - 4 млн євро (4,5 млн);

19. Додо (Шахтар) - 3,6 млн євро (4 млн);

20. Сергій Сидорчук (Динамо) - 3,5 млн євро (4 млн).

Раніше, рекордно впала ціна Ярмоленка.