Вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу

Джерело - iSport.ua.
Вартість футболістів, які грають в українській Прем'єр-лізі, у середньому знизилася на 15-20%.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Криза, пов'язана з коронавірусів, відбився і на ціні гравців. Так, найдорожчий футболіст Динамо Віктор Циганков подешевшав на чотири мільйони. На другому місці розташувався хавбек Шахтаря Тете, а на третьому рядку - захисник "гірників" Ісмаїлі.
ТОП-20 найдорожчих гравців УПЛ:
1. Віктор Циганков (Динамо) - 16 млн євро (було 20 млн);
2. Тете (Шахтар) - 15,5 млн євро (17 млн);
3. Ісмаїлі (Шахтар) - 15 млн євро (19 млн);
4. Тайсон (Шахтар) - 9,5 млн євро (12 млн);
5. Віталій Миколенко (Динамо) - 9 млн євро (10 млн);
6. Тарас Степаненко (Шахтар) - 8 млн євро (10 млн);
7. Марлос (Шахтар) - 8 млн євро (10 млн);
8. Манор Соломон (Шахтар) - 5,8 млн євро (6,5 млн);
9. Майкон (Шахтар) - 4,8 млн євро (6 млн);
10. Алан Патрік (Шахтар) - 4,8 млн євро (6 млн);
11. Євген Коноплянка (Шахтар) - 4,8 млн євро (6 млн);
12. Беньямін Вербич (Динамо) - 4,8 млн євро (6 млн);
13. Віктор Коваленко (Шахтар) - 4,8 млн євро (6 млн);
14. Сергій Кривцов (Шахтар) - 4 млн євро (5 млн);
15. Микола Матвієнко (Шахтар) - 4 млн євро (5 млн);
16. Маркос Антоніо (Шахтар) - 4 млн євро (4,5 млн);
17. Жуніор Мораес (Шахтар) - 4 млн євро (5 млн);
18. Фернандо (Шахтар) - 4 млн євро (4,5 млн);
19. Додо (Шахтар) - 3,6 млн євро (4 млн);
20. Сергій Сидорчук (Динамо) - 3,5 млн євро (4 млн).
Раніше, рекордно впала ціна Ярмоленка.