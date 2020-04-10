Ймовірні санкції УЄФА вплинули на відмінну попереднього рішення

Джерело - Еспресо.

Через ймовірні санкції УЄФА, у Бельгії відклали рішення про остаточне припинення національного футбольного чемпіонату через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Команда 1.

2 квітня Рада директорів Pro League вирішила не догравати сезон, та зафіксувати турнірне становище, яке склалося на час зупинки чемпіонату Бельгії. Рішення мала затвердити Генеральна асамблея клубів, яка повинна була зібратися 15 квітня.

Однак, як стало відомо бельгійським ЗМІ, її перенесли на 24 квітня і колишньої впевненості у правильності рішення Ради директорів Pro League немає.

У справу втрутився УЄФА, який пригрозив виключити бельгійські клуби з єврокубків на наступний сезон в разі дострокового завершення чемпіонату.

Нова дата Генеральної асамблеї бельгійських клубів вибрана не випадково. 23 квітня збереться виконком УЄФА і, з великою ймовірністю, саме на ньому вирішиться, чи будуть покарані команди країн, які вирішили не відновлювати національні чемпіонати.

Якщо УЄФА прийме рішення про санкції, багато клубів понесуть великі фінансові втрати. В такому випадку, практично напевно чемпіонат Бельгії будуть догравати, а рішення Ради директорів ліги скасують.

У разі дострокового завершення сезону в Бельгії чемпіоном визнали б нинішнього лідера Брюгге, за який виступає захисник збірної України Едуард Соболь.

Соболь виступає за Брюгге на правах оренди, у нинішньому сезоні захисник провів 36 матчів, у яких віддав 4 результативні передачі.

Раніше, 10-разовий чемпіон Бельгії ризикує втратити професійний статус.