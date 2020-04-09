10-разовий чемпіон Бельгії ризикує втратити професійний статус

Стандард не отримав ліцензію на наступний сезон

10-разовий чемпіон Бельгії Стандард не зміг отримати ліцензію на виступ у наступному сезоні.

Про це повідомляє sport.be.

Комісія засумнівалася у фінансовій стабільності Стандарда, так як клуб не зміг надати підтвердження про виплату бонусів восьми своїм футболістам за лютий 2020 року на загальну суму понад 1-го мільйона євро.

Разом зі Стандардом ліцензування не пройшли не менш відомі клуби - Остенде, Мускору і представники Другого дивізіону - Локерен, Ломмель і Віртон.

У клубів є можливість оскаржити рішення з бельгійському спортивному арбітражному суді. Якщо суд не стане на їхній бік, ці клуби будуть відправлені в перший аматорський дивізіон.

Раніше від проведення матчів, що залишилися нинішнього сезону відмовилася Федерація футболу Бельгії. Після цього в УЄФА пригрозили лігам недопуском їх клубів до єврокубків в разі прийняття подібних рішень.