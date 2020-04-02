Чемпіонат Бельгії зупинили та визначили чемпіона

У Бельгії вирішили не продовжувати чемпіонат через пандемію коронавірусу

Чемпіонат Бельгії буде остаточно припинено через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє HLN.

Подібний захід був рекомендований керівництвом вищої ліги країни, тепер її повинні схвалити на генеральній асамблеї.

Таким чином, чемпіоном Бельгії стане Брюгге, за який виступає українець Едуард Соболь.

Право на виступ у відбірковому етапі Ліги чемпіонів отримає Гент. У його складі грають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Нагадаємо, Соболь суттєво додав у ціні.