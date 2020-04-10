Легенда НБА погодився стати президентом французького клубу

Колишній баскетболіст збірної Франції, Сан-Антоніо Сперс і Шарлотт Хорнетс Тоні Паркер погодився стати президентом футбольного клубу Ліон.

Про це заявив сам Паркер.

"Для мене велика честь, що Жан-Мішель розглядає мою кандидатуру на цю посаду. Я знаю, мені необхідно багато чому навчитися. Але, якщо одного разу він попросить мене обійняти посаду, не можна буде відповісти відмовою", - сказав Паркер.