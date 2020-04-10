Легенда НБА погодився стати президентом французького клубу

Джерело - So Foot.
Колишній баскетболіст збірної Франції, Сан-Антоніо Сперс і Шарлотт Хорнетс Тоні Паркер погодився стати президентом футбольного клубу Ліон.
Про це заявив сам Паркер.
"Для мене велика честь, що Жан-Мішель розглядає мою кандидатуру на цю посаду. Я знаю, мені необхідно багато чому навчитися. Але, якщо одного разу він попросить мене обійняти посаду, не можна буде відповісти відмовою", - сказав Паркер.
Прославлений баскетболіст може змінити на цій посаді Жан-Мішеля Ола.
Ола раніше назвав Паркера потенційним наступником. Не виключено, що Тоні очолить Ліон в 2024 році.