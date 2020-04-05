Легенда НБА може стати президентом французького клубу

Паркер може бути президентом Ліону

Чотириразовий чемпіон НБА Тоні Паркер розглядається в якості претендента на посаду президента футбольного клубу Ліон.

Про це повідомляє L'Equipe.

Чинний президент ткачів Жан-Мішель Ола, який очолює французький клуб з 1987 року, зазначив, що у екс-баскетболіста Сан-Антоніо Сперс є всі необхідні якості. Функціонер планує залишити посаду через чотири роки.

"Мені подобається все, чим займається Тоні. Настане день, коли я офіційно передам йому повноваження, це буде дуже емоційний момент. Для мене все виглядає очевидним, я вже обговорив цю ідею з Паркером", - заявив нинішній президент Ліона.

Нагадаємо, що цієї миті Паркер займає посаду президента баскетбольного клубу Вієрбанн, який базується в передмісті Ліона. Більшу частину своєї кар'єри француз провів в Сан-Антоніо Сперс, де ставав чемпіоном НБА в 2003, 2005, 2007 і 2014 роках.

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